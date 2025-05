O rio que é um país: a origem da fronteira mais bizarra do mundo

A maioria dos escravizados eram prisioneiros de guerra, parentes vendidos por dívidas ou em troca de alimentos, presos políticos ou criminosos condenados. Com um detalhe sórdido: o crescimento do tráfico transatlântico fez com que qualquer crime insignificante pudesse significar a escravidão.

A presença britânica ganhou corpo em 1790. A African Association, organização que queria explorar o interior da África, enviou uma expedição para navegar pelo Gâmbia a fim de chegar à lendária Tombuctu, uma das cidades mais ricas e importantes do continente.

A escravidão e a exploração de ouro mantinham o interesse comercial inglês na região. Mas a alta mortalidade e o pouco tempo que as feitorias britânicas se sustentavam eram notórios.

O sofrimento maior, é claro, ficava para aqueles raptados ou vendidos para serem escravizados. Na viagem em direção ao litoral, as pessoas temiam que seriam devoradas pelos europeus. O terror psicológico era alimentado pelo físico, em uma rotina de viagens desgastantes, acorrentadas umas às outras pelas pernas e pelo pescoço.

Barcos de pesca, Banjul, Gâmbia Imagem: M.Torres

No fim do século 19, na partilha da África, em que as potências europeias definiram entre si suas áreas de exploração, o Reino Unido e a França chegaram a um acordo sobre as disputas que vinham tendo ao longo das décadas anteriores na África Ocidental. Os britânicos reconheceram as reivindicações francesas sobre um enorme território, que correspondia a um quarto do continente e dominava a maior parte da costa oeste africana.