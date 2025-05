Em 1513, conclave teve rixas de impérios e até elefante para novo papa

Mais uma vez, o rei português estava a par das preferências do pontífice. Sabia que Giovanni, assim como outros Medici, gostava de animais raros. Desde o século 15 a família os importava de Alexandria para seu zoológico em Florença - Cosimo, bisavô do papa, tinha pelo menos dez leões.

Assim, o animal foi forçado a deixar sua terra, no sul da Índia, e acabou nos jardins papais, em Roma. A saga de um elefante dado de presente para um papa chamado Leão parece fábula, mas é História.

Em 1512, Hanno, de apenas dois anos, havia deixado Cochim, uma cidade portuária no sul da Índia com papel importante no comércio internacional de especiarias. Treinado para responder a comandos em hindi e em português, ele viajou acompanhado de seu mahout (treinador e condutor de elefantes, também chamado de cornaca).

Hanno foi um dos quatro elefantes enviados, entre 1510 e 1514, de Cochin pelo vice-rei da Índia portuguesa, Afonso de Albuquerque, a Manuel 1º. É o que conta o historiador americano Silvio Bedini no livro "The Pope's Elephant" ("O elefante do papa", sem edição brasileira).

Foram seis meses de viagem, sob sol e chuva, exposto no convés do navio. A embarcação contornou o Cabo da Boa Esperança e seguiu viagem até Lisboa, tirando proveito da rota inaugurada por Vasco da Gama 14 anos antes.

Para tentar contornar os efeitos do sal marinho respingando na pele do animal, os marinheiros o esfregavam com óleo. Em dias de tempestade, o amarravam ao mastro.