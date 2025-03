Quer evitar filas na imigração dos aeroportos dos EUA? Vá pelo Canadá

Aeroportos nos Estados Unidos não são lugares lá muito convidativos. Todo mundo que já passou férias no país sabe que a imigração é um momento cansativo, estressante e, às vezes, humilhante.

O site americano de viagens e milhas "Upgraded Points" elaborou um ranking dos aeroportos com as piores filas de imigração e alfândega. Dos dez mais demorados, cinco recebem voos vindos direto do Brasil: Fort Lauderdale (1º), Miami (2º), Nova York (3º), Chicago (5º) e Los Angeles (6º), segundo dados da CBP, a agência de alfândega e proteção de fronteiras dos EUA.

Ou seja, para o turista brasileiro, é quase certo que viajar aos EUA significa passar um perrengue no aeroporto. Ou, em termos mais exatos, algo entre 20 minutos e 11 segundos (a duração média no Aeroporto de Los Angeles) e 57 minutos e 2 segundos (o tempo de espera no pior horário em Fort Lauderdale).