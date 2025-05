Memphis ainda não entendeu o que é o Corinthians

Esse time, com o Dorival Jr ou sem ele, jogará para ficar no meio da tabela, se der tudo certo, porque corre o risco de ficar no sufoco como em 2024.

Mas eu quero falar mesmo é do Sr. Memphis Depay, que na realidade ainda não entendeu o que é jogar no Corinthians de verdade.

Quando se está em um campo difícil, contra um bom time como o Mirassol, e sai um pênalti, o cara não pode tentar dar uma cavadinha. Foi patético e irresponsável, assim como foi o Pato contra o Grêmio em 2013.

Quem ele pensa que é? Não adianta ir na quebrada, assistir a jogo na várzea, tirar fotos na periferia; isso não significa que entende a história do Corinthians. Para mim, parece mais marketing do que qualquer outra coisa.

Vou repetir o que venho dizendo há um bom tempo: O Memphis não joga nada fora da Neo Química Arena, isso quando vai jogar fora de casa, né!

O resultado poderia ter sido outro se ele tivesse feito a cobrança, mas aí ele vai e tenta fazer um golaço de cavadinha no pênalti?