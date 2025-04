Se um castelo em uma caverna já é raro, imagine um com fama de 'maldito'

45º48'N, 14º07'L

Castelo de Predjama

Postojna, Eslovênia

A Carníola era um ducado que integrava o Sacro Império Romano-Germânico. Hoje é uma das regiões históricas da Eslovênia, a mais desenvolvida das antigas repúblicas da Iugoslávia.

Mas, no século 15, a região tinha muito menos conexão com os sérvios e eslavos do sul do que com a Europa Central. Ela ficava no meio de um complexo cabo de guerra que envolvia o Reino da Hungria e a grande potência em ascensão da época, o Império Otomano, além do próprio Sacro Império Romano.