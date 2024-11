Outra 'pirâmide mais antiga do mundo' é desmascarada: erro ou politicagem?

As estruturas mais antigas foram feitas há cerca de 2 mil anos, segundo estudos bem mais críveis do que o polêmico artigo de 2023. Há muito menos tempo do que os tais 20 mil anos, mas ainda assim isso faria delas um dos templos do tipo, chamados "punden berundak", mais antigos da Indonésia.

Gunung Padang é o maior e mais antigo desses templos, construídos por toda a Java, quando as populações locais estiveram em contato com reinos budistas e hindus que surgiram na região. As estruturas megalíticas serviriam para acalmar e celebrar espíritos ancestrais.

Por volta do século 5º, a região onde fica o templo teria sido absorvida por um império em ascensão, o Serivijaia, potência regional que expandiu o budismo pelo Sudeste Asiático ao explorar a chamada Rota da Seda Marítima.

Era um comércio que negociava utensílios de metal e têxteis da Índia e da China em troca de ouro e madeiras caras de Java. Possivelmente, a prosperidade gerada pelas transações possibilitou aos moradores do interior da ilha construir templos como Gunung Padang.

Após os trabalhos de Krom, Gunung Padang ficou esquecida pelos cientistas por mais de 50 anos. Em 1979, três fazendeiros de uma vila nas redondezas redescobriram o local. A partir de então, o governo da Indonésia, que conquistara a independência dos holandeses em 1945, passou a investigar o sítio, interessado em seu próprio passado remoto.

Assim a empolgação cresceu ao longo das décadas, até chegarmos à absurda afirmação da pirâmide, que foi baseada em uma amostra do solo sem nenhum vestígio humano. Um perplexo arqueólogo britânico resumiu a questão ao jornal "The Observer":