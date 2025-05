Viramos os maiores comedores de tubarão do mundo: é isso que queremos?

E essa relação já desigual acaba de ganhar um novo agravante: a portaria interministerial nº 30/2025 oficializa e regula a pesca do tubarão-azul (Prionace glauca) no Brasil. Antes, a pesca de tubarões era permitida apenas de forma incidental, ou seja, quando o animal era capturado sem intenção na pesca de outras espécies. Agora, a espécie entra oficialmente na lista de alvos comerciais, com direito a uma cota anual de 3.481 toneladas.

A medida vem sendo duramente criticada por especialistas por diversos motivos, incluindo o alerta de que a cota estipulada é alta demais. Por outro lado, atualmente não há nenhum tipo de regulamentação, e como a pesca é classificada como acidental, tudo é permitido. Mas se o tubarão-azul passar a ser regulado e tiver barcos destinados a sua captura, não podemos esquecer que a captura acidental de outras espécies de tubarão também tende a aumentar. E ao menos 30% das espécies encontradas no Brasil estão ameaçadas de extinção.

Na pesca de tubarões, a carne é o "resto". Se analisarmos, fica claro que o Brasil chegou ao topo desse mercado muito mais por interesses externos. O produto mais valorizado são as nadadeiras (muitas vezes chamadas de barbatanas, ainda que o termo seja biologicamente incorreto), são 'as pontinhas' que são consideradas iguarias de alto valor no mercado internacional. Com elas se prepara uma sopa de baixíssimo valor nutricional, mas associada ao status social da elite em alguns países. Dependendo da espécie, o produto pode atingir até US$ 5 mil por quilo. Ou seja, quanto mais raro, ou mais próximo da extinção, mais valioso se torna.

O valor comercial das nadadeiras é tão superior ao da carne que deu origem à prática do finning: o tubarão tem suas nadadeiras cortadas e é devolvido ao mar agonizando. Sem elas, não conseguem nadar e morrem. Do ponto de vista comercial, pescar apenas as nadadeiras é mais lucrativo. Além de valerem mais, pesam menos, liberando espaço nos porões dos barcos.

A prática do finning é ilegal em diversos países, inclusive no Brasil, e segue expressamente proibida na nova portaria, que reforça que os animais devem chegar inteiros ao porto de desembarque. No entanto, uma vez em terra, podem ser processados e ter suas nadadeiras removidas. E a carne?

Com o finning proibido, os barcos passaram a trazer os tubarões inteiros. Mas por que ninguém se interessava pela carne? A questão vai além do simples "rebranding" de tubarão para cação. Por serem predadores de topo, os tubarões acumulam substâncias prejudiciais à saúde, como mercúrio e arsênio, o que reduz sua aceitação no mercado internacional. Parece exagero? É o mesmo princípio biológico que faz os tubarões acumularem cocaína. E não são casos isolados: em abril deste ano, o Ibama ordenou o retorno de uma carga de 77 toneladas de tubarão-azul vinda de Taiwan por apresentar níveis de arsênio até 13 vezes maiores que o permitido pela legislação brasileira.