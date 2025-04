Entra mais tarde, sai mais cedo: check-in dos hotéis está mesmo diferente?

Hotéis no mundo todo tiveram que demitir funcionários, uma vez que o setor foi um dos mais atingidos em uma época em que se viajou pouco ou quase nada. "Agora, esses estabelecimentos têm tido dificuldade em trazer as pessoas de volta, porque é um setor difícil, é um trabalho difícil", ele explicou ao site Thrillist.

Lolli se referia, especificamente, às pessoas em funções de camareira e arrumadeira. Com o fim da pandemia, muitas delas não voltaram aos antigos empregos, pois encontraram trabalhos que pagavam mais e tinham horários menos rígidos. Então, diversos estabelecimentos se adaptaram à nova realidade, preferindo manter equipes menores para reduzir custos de folha salarial.

Uma questão matemática

De acordo com um levantamento do Escritório de Estatísticas do Trabalho, um órgão do governo americano, os hotéis do país empregam, atualmente, 102 mil pessoas a menos no setor de governança (responsável pela limpeza, arrumação e organização) do que antes da pandemia.

Essa realidade se concentra mais nos estabelecimentos simples econômicos. Com menos funcionários de limpeza e arrumação, os hotéis precisam de mais tempo para deixar os quartos prontos para os próximos hóspedes. Logo, quem vai fazer check out precisa sair antes do usual e quem vai fazer check-in acaba tendo o quarto liberado mais tarde.