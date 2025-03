Na cidade mais quente do mundo, aves caem do céu e ninguém anda a pé

Existem ainda as medições de satélite. Elas dão resultados diferentes, pois trabalham de maneira diferente e analisam a superfície, não o ar. Nesse ranking, o Deserto de Lut, no Irã, é o campeão - já falei dele aqui no "Terra à Vista".

Já nas medições de estações meteorológicas mais recentes e confiáveis, o recorde é dividido. Mais uma vez, o Vale da Morte está ali no topo, com 54ºC (e não 56,7ºC) registrados em 2013. Junto com ele aparece um local chamado Mitribah, no Kuwait, em 2016.

Há uma diferença relevante entre os dois lugares. Furnace Creek, onde fica a estação americana, fica dentro de um parque nacional. A cidade importante mais próxima é Las Vegas, com cerca de 660 mil habitantes, a quase 180 quilômetros em linha reta.

Já a estação de Mitribah fica a apenas 40 quilômetros da região metropolitana da Cidade do Kuwait. São mais de 3 milhões de habitantes.

Ou seja, numa escala "qual fica mais no 'meio do nada'", a estação do Vale da Morte ganha fácil da kuwaitiana. Logo, a do Oriente Médio é mais relevante se quisermos analisar como os humanos convivem com esses recordes de calor.

No Kuwait, é gente demais, morando num calorão demais da conta. Em julho e agosto, a temperatura máxima média é de 44º. Média!