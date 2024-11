Rara e roubada de templo hindu, joia teria amaldiçoado gerações de ingleses

Trigo cogita ter sido uma mera pegadinha com a família. "Não podemos saber, embora seja verdade que é difícil imaginar alguém do prestígio de Edward Heron-Allen, membro da Royal Society de Londres, idealizando algo do tipo."

Para o Museu de História Natural, a narrativa é toda ficcional, serve apenas como um tempero para o que ele considera uma das peças mais intrigantes de seu acervo. Em todo caso, segundo Trigo, um conservador da instituição chamado Richard Savin, passou por uma experiência inquietante.

Responsável por trasladar o objeto do museu para um simpósio da Sociedade Heron-Allen, grupo criado em 2000 para estudar vida e obra do pensador, Savin declarou que, ao voltar para casa, algo estranho aconteceu. Uma tempestade surgiu de repente, com raios caindo tão perto do carro que sua esposa implorou para que ele se livrasse da pedra.

Em outras ocasiões em que precisou transportar a joia para fora do museu, ele também sentiu a "maldição". Em uma vez, caiu de cama seriamente. Mas Savin insistia que foram coincidências.

Igreja Memorial de Kampur Imagem: Getty Images

Hoje, a história oficial e os marcos arquitetônicos relembram os crimes cometidos pelos cipaios em Cawnpore, a atual Kanpur. A Igreja Memorial de Kampur foi erguida em 1875 em honra às tropas britânicas que se sacrificaram no motim de 1857, diz o site oficial da cidade. Dentro dela, uma escultura homenageia as mais de 200 mulheres e crianças inglesas massacradas no local.