Flamengo não permite a Rogério Ceni seu primeiro ponto

Aos 5, Léo Ortiz cabeceou no travessão e, aos 7, Dom Arrascaeta fez o gol de cabeça.

Classificação e jogos Brasileirão

Daí por diante o Bahia equilibrou o jogo, exigiu uma boa defesa de Rossi em chute de Kayky, aos 24.

O nível do clássico se manteve no segundo tempo, Rogério Ceni fez as mudanças que tinha de fazer, aos 17, e Felipe Luís demorou para fazer as dele, aos 36, razão pela qual era claro a desvantagem física do Mengo.

No Bahia entraram Pulga, Éverton Ribeiro e Cauly e saíram Juba, Jean Lucas e Kayky.

No Fla, Pedro, Cebolinha e Wallace Yan substituíram Bruno Henrique, Dom Arrascaeta e Michael.

O jogo se encaminhava para o fim quando Gerson foi expulso, aos 40, e o Maracanã gelou, com mais de 62 mil torcedores.