Pior que metrô: a obra de arte que vai levar 1.200 anos para ficar pronta

O autor, Manfred Laber, sabia que não concluiria o trabalho. O prefeito e nenhum habitante a veria pronta. Quando terminarem, se é que um dia isso vai ocorrer, todos estarão mortos e esquecidos.

Pudera, a Zeitpyramide ("pirâmide do tempo"), caso siga a programação, ficará pronta no mais que longínquo ano de 3183. É um futuro tão distante que a rotação da Terra estará um pouquinho mais lenta do que a atual. Com os dias alguns segundos maiores, o calendário precisará de ajustes.

Além disso, a Estrela Polar deixará de ser a referência de navegação do Hemisfério Norte. A movimentação dos polos terrestres colocará Gamma Cephei nessa posição.

É muito tempo. Até para algumas grandes igrejas medievais europeias, que levaram séculos. Mas por que fazer algo assim?

Que lugar é esse