Mercado: Neymar rescinde com Al-Hilal, Diniz demitido e Zé Rafael no Santos

Renato Gaúcho é favorito no Cruzeiro. O clube mineiro já iniciou os contatos com Renato Gaúcho, que havia sinalizado que só conversaria caso não houvesse ninguém no cargo. Ele recusou Vasco e Santos no começo do ano, mas aceita deixar o descanso caso considere o desafio suficiente para fazer bom trabalho e disputar títulos.

Santos fecha contratação de Zé Rafael. O Santos chegou a um acordo com o Palmeiras pelo volante. O Peixe pagará R$ 15 milhões ao rival para ter o jogador de imediato. A novela chegou ao fim na quarta tentativa santista ao longo da janela.

Rony segue na mira do Santos para a temporada Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Rony segue em pauta. O Santos também voltou a falar com o Palmeiras sobre Rony. O Peixe agora quer contratar o atacante em definitivo, principalmente após ele e o rival pedirem menos pelo negócio. O jogador sinalizou positivamente para o negócio.

Menino da Vila perto de retorno. O Santos tem acordo com o atacante Deivid Washington e aguarda apenas a liberação do Chelsea. O clube inglês deve esperar o fim da janela europeia, no começo de fevereiro, para dar o "sim". O sonho de atuar com Neymar fez o atacante desejar a volta por empréstimo ao Peixe.

Soteldo fica no Santos. O meia venezuelano teve uma conversa com Pedro Caixinha e decidiu permanecer no Peixe após pedir para sair. Ele havia ficado chateado com uma declaração do treinador, pediu para ser negociado e ficou de fora do jogo contra o Velo Clube, no final de semana. Ele estava na mira do Atlético-MG.