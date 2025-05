Xabi Alonso já tem três reforços para indicar ao Real Madrid, diz jornal

Zubimendi, de 26 anos, tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (mais de 384 milhões na cotação atual). Para contratá-lo, o Real Madrid teria de encarar concorrência do Arsenal, que estaria bem perto de acordo com o jogador, segundo a imprensa inglesa.

Já Florian Wirtz, de apenas 21 anos, está na mira do Bayern de Munique. Segundo o site "Footmarcato", os bávaros chegaram a um acordo salarial com o meia. O Real ainda precisaria negociar com o Leverkusen a liberação do jogador, que tem contrato até a metade de 2027, e ainda desembolsar, pelo menos, 100 milhões de euros (cerca de R$ 643 milhões).

Por fim, Jonathan Tah está em fim de contrato e poderia chegar de graça. O principal empecilho é que o zagueiro de 29 anos tem um pré-acordo com o Barcelona, mas ainda há dúvidas se o clube catalão teria condições de registrá-lo devido à regra de fair play financeiro do Campeonato Espanhol.

O "As" trata a contratação de Xabi Alonso como praticamente certa. O treinador espanhol tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2026, mas, segundo o CEO do clube alemão, Fernando Carro, há um 'acordo de cavalheiros' entre técnico e clube diante de uma eventual saída para o Real Madrid.