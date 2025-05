Santos x CRB: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Para o confronto, o novo comandante santista conta com uma vasta lista desfalques, começando por Neymar. O camisa 10 se recupera de lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e segue de fora. Além do craque, Barreal e Gabriel Bontempo também tratam problemas musculares.

O volante Zé Rafael e o atacante Yeferson Soteldo também são desfalques. Ambos estão em transição física após se recuperarem de lesões. O venezuelano, inclusive, ainda treina sem contato com o elenco.

Do outro lado, o CRB mira voltar a vencer após tropeçar nas últimas duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alagoana iniciou a competição com três vitórias seguidas, mas perdeu para o Athletico-PR e empatou com o Paysandu nos embates mais recentes.