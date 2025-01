São Paulo acerta a venda do atacante William Gomes para o Porto

São Paulo e Porto chegaram a um acordo pela transferência do atacante William Gomes, de 18 anos.

O clube português vai contratar a promessa tricolor em definitivo, e os clubes já trocam minutas de contrato para oficializar o negócio. Os valores da transação não foram revelados.

O negócio destrava a ida do lateral-esquerdo Wendell para o São Paulo. O tricolor tentava a liberação antecipada do atleta após conseguir assinar um pré-contrato, e contará com o jogador ainda em janeiro.