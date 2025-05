Por que a Globo não transmite o jogo do Corinthians na Copa do Brasil hoje

Entenda a questão

A Globo comprou da CBF os direitos totais da competição para o ciclo 2023-2026, e em seguida renovou um acordo com a Amazon, que vinha desde a final da Copa do Brasil de 2021, e que desde o ano seguinte passou a dar ao streaming Prime Video uma cota de jogos exclusivos até as quartas de final.

Classificação e jogos Copa do Brasil

No ciclo atual, a Amazon ajuda a Globo a pagar boa parte da conta que garante aos clubes a premiação tão destacada que a Copa do Brasil paga aos seus participantes, e que pode passar dos R$ 100 milhões ao campeão.

Com isso, a TV Globo só transmite a competição a partir das oitavas de final, sempre com dois jogos simultâneos fazendo a chamada 'divisão de praças' entre as regiões brasileiras. Nas três primeiras fases, apenas sportv, Premiere e Prime Video exibem o torneio.

No plano comercial vendido aos patrocinadores no fim do ano passado, mais uma vez constava a Copa do Brasil como atração em oito datas na TV Globo. Duas nas oitavas, duas nas quartas, duas na semifinal e duas na final.

Além disso, no ciclo atual também há uma peculiaridade: a semifinal só tem um dos duelos na TV Globo, que fica com ida e volta do mesmo confronto, enquanto o outro finalista é decidido com transmissão apenas no sportv, Premiere e Amazon.