Fãs de Lady Gaga 'enquadram' torcedor folclórico do Vasco em Copacabana

Torcedor folclórico do Vasco e sempre munido com seus inseparáveis cartazes de papelão, Caíque "Fé" se juntou aos populares em frente ao Copacabana Palace para recepcionar Lady Gaga, mas alguns fãs da cantora não gostaram da presença do vascaíno.

Enquadrado

Caíque esteve na porta do luxuoso hotel da Zona Sul, na tarde de hoje, com uma mensagem para a estrela norte-americana: "Welcome, Lady Gaga (Bem-vinda, Lady Gaga)".

Porém, o adereço famoso em São Januário e no Maracanã não agradou a todos os presentes. Alguns fãs da cantora alegaram que o cartaz estava atrapalhando a visibilidade e deram um enquadro no cruzmaltino.