Perto de acertar com o Flamengo, Danilo se despede da Juventus: 'Adeus Velha Senhora'

Danilo chegou na Juventus em 2019. Pelo time, o defensor conquistou um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália. Na Europa, o atleta também tem passagens por Porto, Real Madrid e Manchester City.

No futebol brasileiro, Danilo vestiu as camisas de América-MG e Santos. O Flamengo espera contar com o jogador já na final da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro. O interesse do clube no atleta passa pela provável venda do lateral Wesley. Destaque do time, o jovem atleta vem sendo alvo de seguidos interesses de clubes do exterior.

Danilo estava atuando como zagueiro na Juventus, mas também pode jogar na lateral-direita. No Flamengo, ele chega para substituir Fabrício Bruno, que aceitou a proposta do Cruzeiro nesta janela de transferências.