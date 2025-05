Sem cinco titulares, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra o Botafogo-PB

Nesta quarta-feira, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Botafogo-PB, válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro encara a equipe paraibana nesta quinta, no Castelão de São Luís, às 20h (de Brasília).

A novidade foi a ausência do atacante Pedro, dos meio-campistas Arrascaeta e De la Cruz e do goleiro Rossi, todos poupados pelo técnico Filipe Luís devido ao controle de carga.

Já o lateral esquerdo Alex Sandro, que teve constatado um edema muscular na região posterior da coxa esquerda no dia 17 de abril, permanece fora.