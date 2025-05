Botafogo-PB x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Líder do Brasileirão, o Flamengo chega embalado para defender o título de 2024. Entretanto, devido ao desgaste da sequência de jogos em três competições, o time disputa ainda a Libertadores, o técnico Filipe Luís não colocará em campo sua força máxima. Atletas com alta minutagem na temporada, como o goleiro Rossi, o volante Pulgar, o lateral Wesley e o camisa 10 Arrascaeta, que vem de sete jogos como titular, devem ser poupados.

Já do lado do Alvinegro da estrela vermelha, o técnico Antônio Carlos Zago deve escalar o que tem de melhor. O Botafogo ainda não deslanchou na Série C do Brasileiro e aparece em sétimo lugar na tabela de classificação, com uma vitória e dois empates.

A última vez que Flamengo e Botafogo-PB se enfrentaram foi na primeira fase da Copa do Brasil de 2003. No confronto, que teve o Alvinegro como mandante, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1. Em cinco jogos oficiais entre as duas equipes, o Flamengo venceu três, houve um empate e uma vitória do Botafogo, que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1980, em pleno Maracanã.

Para chegar à terceira fase, o Botafogo eliminou a Portuguesa-SP nos pênaltis, em São Paulo, e goleou em casa o Concórdia-SC.