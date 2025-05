Criciúma x RB Bragantino: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Red Bull Bragantino volta a campo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Em duelo de ida da terceira fase do torneio, os paulistas visitam o Criciúma, às 18h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse.

Onde assistir: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (Pay-Per-View) transmitem o confronto, mas você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

O Red Bull Bragantino vive bom momento na temporada. O Massa Bruta emplacou cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e pularam para o alto da tabela, ocupando a terceira posição, com 13 pontos.