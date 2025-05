'Como futebol pode ser': colunistas debatem Barcelona x Inter na Champions

O empate entre Barcelona e Inter de Milão em 3 a 3 pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa é uma lembrança de tudo o que o futebol tem de melhor, disse Alicia Klein no UOL News.

A colunista também debateu com Milly Lacombe o brilho de Raphinha, atacante do Barcelona e um dos grandes destaques individuais da competição.

Alicia: Um jogo que nos lembra o potencial do futebol