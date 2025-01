Vasco negocia renovação de contrato com o volante Jair

O Vasco abriu conversas para renovar o contrato com o volante Jair, de 30 anos.

As tratativas estão em andamento e o Cruzmaltino busca chegar a um acordo em breve. O atual vínculo de Jair com o clube carioca vai até o final do ano, mas a tendência é de um desfecho positivo por conta da boa relação entre as partes.

Jair faz parte do grupo de atletas que tem contrato com o Vasco até o fim da temporada, assim como Paulinho, Puma, Vegetti, Léo Jardim e Payet (vínculo até junho). O jovem Rayan tem a renovação mais encaminhada que os demais. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL.