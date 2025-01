Diniz não resiste a maus resultados e é demitido do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda (27) o desligamento do técnico Fernando Diniz, que não resistiu após à mais uma crise com mais vaias da torcida.

O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das trajetórias. Auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos desta segunda-feira.

Cruzeiro

Diniz amargou dois tropeços seguidos com o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Após estreia com vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, a Raposa foi derrotada pelo Athletic Club e só empatou com o Betim na última rodada, com gol marcado na reta final.