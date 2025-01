Soteldo conversa com Caixinha e decide ficar no Santos após pedir para sair

Yeferson Soteldo conversou com o técnico Pedro Caixinha e decidiu continuar no Santos após pedir para ser negociado.

O que aconteceu

Soteldo aparou as arestas com Caixinha na manhã desta segunda-feira (27), antes do treino no CT Rei Pelé. Ele trabalhou normalmente.

O meia-atacante havia pedido para ser negociado e ficou fora do duelo com o Velo Clube, no sábado. O jogador ficou chateado com uma entrevista do técnico português.