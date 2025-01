Santos pagará R$ 15 mi ao Palmeiras por Zé Rafael e volta a pensar em Rony

Zé tinha a ideia de tentar recuperar o espaço no Verdão, mas sentiu que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira e concordou em sair.

A provável chegada de Neymar e a contratação do volante Emiliano Martínez no Palmeiras foram dois dos motivos para Zé Rafael aceitar jogar no Santos em 2025.

Zé Rafael sempre foi uma prioridade do técnico Pedro Caixinha. Ele pode jogar como primeiro e segundo volante, além de armador.

Como já foi inscrito no Paulistão pelo Palmeiras, Zé não poderá atuar pelo Santos na competição. O reforço ficaria à disposição para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Rony

O Santos voltou a pensar na contratação do atacante Rony, também do Palmeiras, e em definitivo.