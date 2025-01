Abel vê lateral cheia e indica que alguém deve sair do Palmeiras

Estamos à espera do Piquerez, que vai nos ajudar seguramente. E depois, dos três laterais que temos, escolher dois. E é isto, continuar fazendo o que sempre fazemos. Temos o Paulista para ganhar e preparar nossa equipe. Abel Ferreira, após Palmeiras 1 x 2 Novorizontino

Sem Piquerez, Vanderlan foi quem mais atuou nesta temporada. O lateral criado na base do clube participou de três jogos do Palmeiras até aqui no ano. Ele foi titular contra Portuguesa e Santos, saiu do banco contra o Noroeste e não foi relacionado contra o Novorizontino.

Caio Paulista tem dois jogos disputados em 2025. Ele foi titular contra Noroeste e Novorizontino, ficou no banco contra o Santos e não foi relacionado para o duelo contra a Portuguesa.

Abel tem usado o Paulistão para testar o elenco e definir quem vai compor o grupo ao longo do ano. O treinador tem mudado a escalação a cada jogo e dado rodagem a quase todos os jogadores.

Há posições no elenco que precisamos preencher e quero ver nessa primeira fase do Paulista os jogadores que temos. Alguns se calhar vamos ter de emprestar, outros esperamos mais deles. Dos mais novos e dos mais velhos, que rapidamente voltem à sua forma.

Titular absoluto da lateral esquerda do Palmeiras, Piquerez sentiu problemas no joelho esquerdo durante jogo contra o Botafogo, em julho do ano passado. Exames detectaram uma lesão no menisco do atleta, que precisou passar por cirurgia.