Cruzeiro demite Fernando Diniz e Renato Gaúcho é favorito para sucessão

Renato é o grande favorito para voltar ao clube em que brilhou como jogador, na campanha da Supercopa Libertadores de 1992.

Na época, foi artilheiro do time na competição, com seis gols, cinco marcados contra o Atlético Nacional da Colômbia, numa goleada por 8 x 0.

Renato está parado, recusou proposta do Vasco para descansar, mas aceitará o convite se julgar o desafio suficiente para fazer grande trabalho e disputar títulos.

Fernando Diniz ficou por apenas 19 partidas: 4 vitórias, 8 empates e 7 derrotas.

Sai muito em função de desajustes da diretoria e vazamentos de informação que não deveriam partir do dono do clube, Pedro Lourenço.

Sem o vestiário blindado, não haverá sucesso cruzeirense, nem com Gabigol, nem com Dudu, nem com Renato Gaúcho ou Guardiola como técnico.