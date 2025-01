Augusto diz que Corinthians não tem caixa para contratar, mas vê elenco "forte" e mira títulos

Com a derrota no clássico, o Timão perde a ponta do Grupo A do Paulistão para o Mirassol e cai para a segunda colocação da chave, com nove pontos conquistados.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para quarta-feira. A equipe mede forças contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo, válido pela quinta rodada do Estadual, terá início às 19h45 (de Brasília).