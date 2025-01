Santos tem acordo com Deivid Washington e aguarda liberação do Chelsea

O Santos está otimista para ter o retorno do atacante Deivid Washington em breve. O Peixe já tem um acordo apalavrado com o jogador de 19 anos e aguarda o aval do Chelsea para conseguir a liberação.

Os Blues vão esperar a data de fechamento da janela de transferências europeia para confirmar o empréstimo do Deivid ao Santos. O time inglês tinha preferência por um novo empréstimo para um time do Velho Continente, mas já está mais suscetível para uma volta do jovem ao Brasil.

A tendência é que Deivid Washington seja liberado pelo Chelsea no dia 4 de fevereiro. O sonho do atacante pesou para que as conversas com o Peixe avançassem. A possibilidade de atuar com Neymar, seu ídolo de infância, teve uma importância nas tratativas. Ele estava atuando pela equipe B do clube londrino.