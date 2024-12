Mercado: Palmeiras quer Paulinho, concorrência por Pogba e novela no Santos

Não vem mais? O São Paulo congelou as negociações para contratar o lateral Wendell. O clube tem acordo financeiro com o jogador e ofereceu Moreira por empréstimo ao Porto para antecipar a liberação. Os portugueses gostaram do modelo de negócio, mas o Tricolor recuou porque ainda precisa liberar espaço na folha salarial para encaixar o reforço.

Enquanto um não vem, outro sai. Raí Ramos foi liberado pelo São Paulo para fechar com o Atlético-GO. O lateral-direito voltou de empréstimo ao Ceará, chegou a negociar com a Chapecoense, mas deve ir para o Dragão. Ele rescindirá o contrato com o Tricolor Paulista.

Pogba pode ficar na França. Alvo do Corinthians, o volante francês virou assunto no Olympique de Marselha. O presidente do clube negou que esteja negociando com o atleta, mas afirmou que é um nome que será debatido por ele e pela diretoria nesta janela de transferências do começo do ano.

Mayke está na lista de negociáveis do Palmeiras Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Mais um negociável no Palmeiras. Mayke entrou para a lista de jogadores que o time paulista topa vender nesta janela. A diretoria não descarta envolver o lateral em uma transferência após uma temporada marcada por lesões e desempenho abaixo do esperado.

Novela longa. O Santos segue sem ter um treinador. Um mês após demitir Carille, o Peixe conversa com Gustavo Quinteros, do Vélez, mas não fechou a contratação ainda. A espera pode durar até sábado, quando o treinador comandará o time no Troféu dos Campeões da Argentina.