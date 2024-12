Porto gosta de oferta, mas São Paulo congela negócio por Wendell; entenda

O Porto já havia demonstrado interesse em Moreira no meio do ano. O lateral tem passaporte português e inclusive jogou pela seleção de base de Portugal.

O São Paulo estipulou que precisa diminuir sua folha salarial em cerca de R$ 1,6 milhão por mês. O clube negocia saídas como as de Orejuela e Jhegson Méndez — a dupla já atingiria 60% do valor que o clube precisa economizar.

Para comportar os vencimentos de Wendell, porém, o clube precisa liberar espaço extra para além de R$ 1,6 milhão de forma a reforçar o elenco e também atingir a meta de diminuição de gastos. Nestor, na mira do Bahia, e Galoppo, alvo do Santos, são candidatos a deixarem o clube.

Wendell tem vínculo com o Porto até o meio de 2025 e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Ele quer voltar ao Brasil de olho em garantir uma vaga para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira.