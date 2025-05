Sem Hulk, Atlético-MG divulga relacionados para duelo contra o Juventude pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela sétima rodada do Brasileirão.

A grade baixa é Hulk, uma das principais peças do elenco de Cuca. O atleta cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido contra o Mirassol, e não viaja com a delegação.

Lyanco, Júnior Santos e Guilherme Arana se recuperam de problemas musculares. Alan Franco, por sua vez, trata uma lesão óssea. Já Gabriel Menino e Cadu enfrentam lesões no joelho.