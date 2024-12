Fora dos planos, Raí Ramos é liberado pelo São Paulo para acertar com o Atlético-GO

O lateral direito Raí Ramos não atuará pelo São Paulo em 2025. O ala, que estava emprestado ao Ceará, está fora dos planos do técnico Luis Zubeldía e foi liberado pelo Tricolor para acertar com o Atlético-GO.

O jogador de 30 anos volta de empréstimo do Vozão, onde disputou 42 partidas, com quatro gols e duas assistências. Ele jogou a Série B do Brasileirão, a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

O ala tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, mas rescindirá o vínculo para se transferir ao Atlético-GO. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.