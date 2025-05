Oito vezes campeão da Superliga, Lucão celebra título com Cruzeiro: "Temos um grupo muito forte"

"O cara que me colocou no esporte, que é o Ademir, ele vai ficar muito bravo, ele queria que eu tivesse voltado para o basquete, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade. Eu lembro do meu primeiro técnico e de quando eu perdi meu primeiro campeonato, eu fiquei bravo. Ele falou para eu ficar tranquilo, que eu teria um futuro lindo, e está aí, graças a Deus deu tudo certo", celebrou.