A TV além do entreter: Fui jurado no 1º Troféu Imprensa sem Silvio Santos

No âmago do Centro de Televisão da Anhanguera, o SBT sempre conduziu uma cerimônia majestosa e singular. Como um eclipse midiático, o tempo congelava. Jornalistas reunidos como sacerdotes de uma religião esquecida —uma irmandade secreta onde a imparcialidade é sugerida e o voto, irrevogável. Silvio Santos, artífice televisivo, conduzia o ritual com a serenidade de quem já tinha visto tudo e não se impressionava com mais nada.

No palco, muitos rostos amplamente conhecidos surgiam com frequência. Não como repetições banais de um passado carregado de história, mas como entidades eternas, mitos televisivos que desafiam a erosão do tempo. No Troféu Imprensa, o Brasil não apenas premia: ele invoca. Um ciclo sagrado onde a fama não morre, apenas reencena seu destino. A TV não esquece. A TV repete. A TV consagra —como uma sacerdotisa diante do altar da cultura popular.

E mesmo o tempo, com sua fome de novidade, se curva diante desse ritual. O Troféu Imprensa retorna ao SBT neste domingo, agora renascido sob a forma de um microfone inspirado naquele que Silvio Santos ostentava no peito, perto do coração. Mais do que uma peça, é um artefato litúrgico. Um relicário que carrega o espírito de uma era e anuncia, com brilho cerimonial, que tudo muda -para que o essencial permaneça.