Credores também querem impeachment de presidente do Corinthians

POR RELATÓRIO RESERVADO*

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, enfrenta não apenas um, mas dois processos de "impeachment". O primeiro, formalmente aberto no fim do ano passado, corre no Conselho Deliberativo; já o segundo começa a surgir de fora para dentro do clube. De acordo com informações filtradas pelo RR, bancos credores se articulam com o objetivo de afastar Melo das negociações para a repactuação do passivo do Corinthians.

A lista de instituições financeiras reúne, entre outros, Caixa Econômica, Santander e Daycoval. No entendimento dos credores, o dirigente perdeu as condições necessárias para conduzir a reestruturação financeira do Corinthians - o que está em jogo é a maior dívida do futebol brasileiro, superior a R$ 2,4 bilhões. A presença de Melo à frente das tratativas é uma questão sensível diante das rígidas regras de compliance dos próprios bancos.