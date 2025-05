O time sensação da temporada até aqui

Naturalmente, se a estratégia é atacar e atacar e atacar vai existir espaço para ser contra-atacado. O Bahia sai para o jogo e recusa o posicionamento exclusivamente defensivo. Quando é muito atacado, como foi contra o Palmeiras, o time é obrigado a recuar e nesse momento mostra que também sabe fazer a transição de forma rápida. Tem drible, tem criatividade, tem coragem de sobra. Quem viu o jogo contra o Botafogo pela 7º rodada do Brasileirão compreendeu tudo: eletrizante.

O Bahia está longe de ser impenetrável, e isso eu considero uma qualidade. Um time que opta pela ofensividade vai ter que, ao longo de uma partida, saber correr para trás. É futebol. É jogo para fazer a gente sentir e se emocionar. O Bahia tem feito isso.

Contra o Botafogo, mesmo sem Gilberto, o time estava abençoado por uma torcida em transe. É um diálogo feito entre campo e arquibancada. O time se mostra corajoso e ofensivo, a torcida reage, o time cresce, a torcida vem junto. Todos os jogos do Bahia nessa temporada oferecem um espetáculo a quem assiste. O tropeço contra o Cruzeiro pelo Brasileiro - perdeu por 3x0 - entra na conta do processo de um time em busca de uma identidade. É o trabalho mais autoral de Ceni, um treinador jovem que mostra ter desenvolvido seus métodos no comando do time baiano.

O ano já teve conquista de uma vaga na Libertadores, vitória fora de casa contra o Nacional e, pelo Brasileiro, também fora contra o Palmeiras. O Bahia lidera o grupo da morte na Libertadores - Inter, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colombia - e está em 5º no Brasileiro. Um ano até aqui memorável. Tem sido bom demais ver o Bahia jogar.