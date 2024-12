Atlético-MG topa negociar Paulinho com Palmeiras e aguarda proposta oficial

Paulinho está fora de combate até meio do ano que vem. O atacante passou por cirurgia no início do mês após sofrer uma fissura óssea na canela direita. Ele atuou no sacrifício durante a reta final de temporada pelo Galo.

Não é a primeira vez que o Palmeiras tenta contratar Paulinho. Em 2022, quando o ex-Vasco ainda estava no Bayer 04 Leverkusen, o Verdão chegou a abrir conversas pelo jogador, mas recuou após considerar alta a pedida do clube alemão.