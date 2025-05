Brasil vence Itália e avança de fase na Copa do Mundo de futebol de areia

Classificada, a Seleção Brasileira joga novamente nesta terça-feira, às 12h (de Brasília), contra Omã, pela última rodada da fase de grupos. A equipe busca garantir a liderança do Grupo D, enquanto a adversária tentará surpreender para avançar. No mesmo dia, a Itália enfrenta El Salvador, às 08h.

Com a vitória, o Brasil lidera o Grupo D, com seis pontos, seguido pela Itália, com três, Omã, com um e El Salvador, que ainda não pontuou.

O Brasil também aguarda a definição do Grupo C para conhecer o adversário nas quartas de final. A Seleção pode enfrentar a já classificada Senegal, Chile ou Espanha na próxima fase.

Na reedição da última final da Copa do Mundo, vencida pelo Brasil por 6 a 4, a Canarinho teve jogo apertado contra a Itália. Apesar de sair na frente no primeiro tempo, a maior campeã do Mundial sofreu o empate e só conseguiu o gol da vitória nos últimos minutos da etapa final.

O jogo

Em primeiro tempo equilibrado, a Itália começou melhor. No início da partida, o goleiro Bobô defendeu duas chances de Fazzini. Aos dez minutos, o arqueiro brasileiro brilhou novamente, ao pegar pênalti de Remedi. Um minuto depois, o Brasil chegou ao gol: Mauricinho aproveitou saída errada de Casapieri e bateu no cantinho para abrir o placar.