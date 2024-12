Bahia faz proposta pelo atacante Erick Pulga, artilheiro do Ceará

O Bahia fez uma oferta e se aproximou da contratação do atacante Erick Pulga, destaque do Ceará na Série B e artilheiro da competição com 13 gols.

As partes conversam por uma transferência definitiva, e o Vozão avalia as condições propostas pelo Tricolor de Aço. Botafogo e Vasco também demonstraram interesse no jogador e cogitam formalizar uma oferta.

Caso se confirme o negócio, Pulga seria a primeira contratação do Grupo City visando o projeto Libertadores 2025. A equipe busca se reforçar para a competição após 35 anos sem disputar o torneio.