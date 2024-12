Rayan, do Vasco, confirma negociações para saída: 'Estão em conversas'

O atacante foi sincero ao avaliar o ano de 2024. Ele atuou em 41 partidas — 21 como titular — marcou cinco gols e deu uma assistência.

Minha temporada de 2024 não foi uma das melhores, mas tentei dar o meu melhor. Estou trabalhando para chegar em 2025 bem.

Rayan teve o nome especulado junto à Fiorentina, da Itália. Ele, porém, despistou ao ser questionado sobre o interesse do clube.

Para onde eu for, ou se eu ficar, vou dar o melhor de mim e, se Deus quiser, 2025 vai ser um ano abençoado. [negociações em andamento] Tem [com a Fiorentina?] Não sei, tem um monte. Eu vou escolher o lugar que for melhor. Se eu me sentir bem, se minha família se sentir bem, eu vou. Se for o melhor para mim, eu vou para onde for.

O Vasco atravessa mudanças no elenco e faz avaliações para o ano que vem. A diretoria ainda busca um novo treinador após a demissão de Rafael Paiva — Felipe "Maestro", diretor técnico, comandou o time interinamente nas três últimas rodadas do Brasileiro.

Houve conversas com Renato Gaúcho, que estava no Grêmio. As tratativas não avançaram a ponto de um acordo.