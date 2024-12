Palmeiras tem Mayke em lista de negociáveis ao lado de Zé Rafael e Rony

Mayke está em uma lista de jogadores que o Palmeiras topa ouvir proposta. O lateral direito deixou o status de inegociável depois de uma temporada com algumas lesões e um rendimento abaixo do esperado. O clube não está colocando o atleta no mercado, mas ao menos topa sentar na mesa para conversar, o que não aconteceu nos últimos anos.

Ele entra na lista ao lado de Zé Rafael, que já tem propostas e considera uma saída do Verdão, e Rony, que tem a ideia de deixar o clube, mas ainda não teve nenhuma proposta no mesmo nível imaginado pela diretoria palmeirense. Outros nomes como Naves e Gabriel Menino também constam neste índice.

Mayke está no Palmeiras desde 2017 e tem contrato até o fim de 2025. Ainda não há propostas na mesa, mas o jogador já sabe que pode deixar o Verdão nesta janela de transferências.