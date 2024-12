São Paulo quer usar Moreira como moeda de troca por Wendell; Hernan explica

Wendell só tem contrato no Porto até junho de 2025. Ou seja, está livre para assinar um pré-contrato em janeiro e pode deixar o clube português de graça no meio do ano que vem.

A ideia do São Paulo é conseguir o Wendell sem custos com o Porto, que quer uma compensação financeira por esses seis meses.

O Wendell tem sido importante nessas conversas também. O presidente André Villas- Boas deixou bem claro para o estafe do Wendell não iria fazer força para segurar, mas é uma questão de compensação financeira.

Essa é a chave para destravar o negócio.

André Hernan

A contratação de um lateral esquerdo é uma das prioridades do São Paulo para o início de 2025. O titular Welington está a caminho da Inglaterra, e o irlandês Jamal Lewis ainda não emplacou no Tricolor.

