Paquetá chora ao receber cartão amarelo pelo Inglês; veja

Paquetá faz uma temporada abaixo, e West Ham briga contra o rebaixamento. O time é o 17º colocado do Inglês — primeiro fora do Z-3, com 37 pontos e apenas nove vitórias.

Classificação e jogos Inglês

O jogador é acusado na Inglaterra de ter tomado quatro cartões amarelos de propósito em diferentes jogos para favorecer amigos. Cerca de sessenta pessoas em sua terra natal teriam apostado em cartões amarelos aplicados a ele, lucrando um total de R$ 670 mil. As apostas foram nos valores de R$ 47 a R$ 2.700.

O jogador foi denunciado em agosto de 2023 e diz que é inocente desde o início. "Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome", declarou o jogador na época.

Veja o momento

O Lucas Paquetá tomou um cartão amarelo em uma falta normal, e ele começou a chorar.



Obviamente, ele não tá legal com essa indefinição sobre o futuro da carreira dele.



🎥 ESPN



pic.twitter.com/m0LpTFR3x5 -- DataFut (@DataFutebol) May 4, 2025

Esposa de Paquetá se manifesta nas redes sociais

Duda Fournier destacou a força de Paquetá e afirmou que "estamos há dois anos vivendo esse pesadelo". Ela compartilhou o texto nos Stories do Instagram.