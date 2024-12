Presidente do clube francês nega negociação com Pogba, especulado no Corinthians

A volta de Paul Pogba ao mercado de transferências tem agitado o futebol mundial. Especulado no Corinthians, o jogador francês foi assunto na coletiva de imprensa do Olympique de Marselha, outro time que aparece como possível destino do meio-campista. Entretanto, segundo Pablo Longoria, presidente do clube, não há negociações em andamento com o atleta.

"As pessoas falam mais comigo sobre Paul do que sobre resultados. Ele é um jogador e uma pessoa extraordinária. Tive o prazer de passar um tempo com ele na Juve, e Medhi Benatia também tem um relacionamento muito bom com ele. No entanto, não há discussões no momento", disse o mandatário.

Apesar de admitir que não há negociações com o jogador, Pablo Longoria revelou que o nome de Pogba ainda será discutido pela diretoria do Olympique de Marselha.