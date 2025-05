Corinthians se reapresenta após goleada e inicia preparação para pegar o América de Cali

Fala, Dorival! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/ISwiIlaIEd

O resultado sobre o Colorado fez com que o time do Parque São Jorge voltasse a vencer no Brasileirão e o colocou no sétimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados. O Inter, por sua vez, caiu para a oitava posição, com nove.

O Corinthians agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe recebe o América de Cali, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília).