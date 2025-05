Corinthians melhora com Dorival e duelo tático foi melhor do que arbitragem

O Internacional prende Fernando como terceiro homem na saída de jogo e infiltra seus dois laterais simultaneamente. Aguirre pela direita, Bernabei pela esquerda. Aguirre fez o primeiro gol, do empate, aproveitando cruzamento de Wesley, numa inversão de posições com Bernabei. Depois, com Thiago Maia infiltrando-se como meia, apesar de ser segundo volante, ou pivô defensivo na saída de bola, porque Fernando se coloca entre Vitão e Victor Gabriel.

O Corinthians, de Dorival Júnior, teve 63% de posse de bola contra o forte adversário dirigido por Roger Machado. Finalizou 22 vezes, seu recorde no Brasileirão, cinco vezes a mais do que no triunfo contra o Sport. lanterna. Metade dos chutes no alvo, gol anulado de Yuri Alberto, que teria abusado com quatro na partida não fosse a revisão.

A polêmica expulsão de Bruno Henrique ajudou o Corinthians.

No tempo de Internacional, os colorados reclamava que Yuri Alberto era capaz de marcar três gols numa partida e passar outros três jogos sem anotar. No Corinthians, foi artilheiro do Brasileirão passado e já ocupa a segunda colocação entre os goleadores deste ano.

Mudou também a gestão tática de Dorival Júnior. Defendendo, 4-4-2, duas linhas de quatro, Carrillo à direita, Romero pela esquerda, José Martinez e Raniele centralizados. Com bola, Matheusinho era ponta num 3-2-5 ofensivo na primeira etapa. Com a troca de Hugo por Matheus Bidu, o lateral esquerdo passou a atacar, com o lateral direito construindo junto com os zagueiros.

Dorival faz assim uma réplica do que fez no São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Mas é só seu segundo capítulo no Parque São Jorge e diante de 44 mil espectadores, o 34o jogo com mais de 40 mil das últimas 35 apresentações corintianas.