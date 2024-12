Diretoria do Atlético-MG oficializa o fim do ciclo de Alan Kardec no clube

O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira o fim do ciclo do atacante Alan Kardec, de 35 anos. O vínculo do atleta, que se encerra no dia 31 de dezembro, não será renovado.

No clube desde 2022, o atacante de 35 anos sofreu com problemas de lesões nesta temporada. Presente nos dois jogos das finais da Copa do Brasil, o atleta viveu dois momentos distintos na decisão que teve o Flamengo como vencedor.

Na partida de ida, no Maracanã, foi de Alan Kardec o gol que diminuiu a diferença da equipe mineira no confronto. O Atlético-MG perdia por 3 a 0 quando ele descontou e fechou o placar em 3 a 1.